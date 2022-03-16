Больницы Харькова в условиях обстрела ведут борьбу с коронавирусом

Коронавирус не дает послабления медикам Украины. Врачи Харькова даже в тяжелых условиях войны и под обстрелами помогают пациентам с COVID.

Медработники харьковских больниц вынуждены давать отпор коронавирусу в отделениях интенсивной терапии, непосредственно во время обстрелов.

По информации директора харьковской областной инфекционной больницы Павла Нартова, персонал забаррикадировал окна и не прекратил ежедневной работы по борьбе с COVID.

Главврач сообщает, что воздушная тревога слышна несколько раз в день, пациенты направляются в это время в больничное бомбоубежище. Однако есть пациенты отделения интенсивной терапии, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Велика вероятность попадания снарядов или осколков в кислородные баллоны.

С начала вторжения россии* второй по величине украинский город Харьков постоянно находится под обстрелами захватчиков, разрушены целые микрорайоны, пострадало много людей.

По официальным данным, в феврале в Украине зафиксированы рекордные ежедневные показатели инфицирования COVID-19. Но после вероломного нападения россии коронавирусная статистика потеряла свое первостепенное значение на фоне хаоса войны.

По информации «Курсора» в Израиле обнаружен новый комбо-штамм COVID-19 Дельтакрон. В понедельник вечером стало известно, что новый штамм был обнаружен в Израиле.

«Курсор» писал ранее, что Беннет встретится с представителями здравоохранения из-за роста случаев Covid-19. Премьер-министр Нафтали Беннет проведет встречу с высшими должностными лицами здравоохранения в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19 «в нескольких местах по всему миру».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!