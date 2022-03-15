В Израиле обнаружен новый комбо-штамм COVID-19 Дельтакрон

По сообщению национальной телекомпании Kan, в Израиле обнаружены случаи нового штамма COVID-19, представляющего собой гибрид Дельта и Омикрон.

В понедельник вечером стало известно, что новый штамм был обнаружен в Израиле.

Сообщается, что среди людей, вернувшихся из Европы, выявлено ограниченное количество случаев заболевания, также известно, что распространения среди населения нет.

Технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19, эпидемиолог Мария Ван Керхове, рассказала об этом штамме на прошлой неделе. Она отметила, что он был обнаружен в нескольких странах, включая Францию ​​и Нидерланды.

По словам Ван Керхове, этот штамм появился в Европе около двух месяцев назад.

«Появление этого штамма неудивительно, как и тот факт, что он попал в Израиль из Европы», — сказал иммунолог профессор Сирил Коэн из Университета Бар-Илан.

«До сих пор штаммы, которые мы видели, были измененными формами одного предыдущего штамма COVID, а это комбинация двух. Это демонстрирует осуществимость концепции «рекомбинации», означающей, что два разных штамма могут объединяться в один. До сих пор это было теоретически с COVID».

Он сказал, что развитие не вызывает особого беспокойства, учитывая, что нет никаких признаков того, что новый штамм вызывает более серьезные заболевания, чем другие, и сказал, что, учитывая его медленное распространение, он не ожидает, что он станет доминирующим.

«Курсор» писал ранее, что Беннет встретится с представителями здравоохранения из-за роста случаев Covid-19.