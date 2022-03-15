Беннет встретится с представителями здравоохранения из-за роста случаев Covid-19

Премьер-министр Нафтали Беннет проведет встречу с высшими должностными лицами здравоохранения в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19 «в нескольких местах по всему миру».

Согласно заявлению канцелярии премьер-министра, среди тех, кто должен принять участие во встрече в среду, министр здравоохранения Ницан Горовиц и высокопоставленные чиновники министерства здравоохранения.

В заявлении не указаны какие-либо области, в которых наблюдается рост заболеваемости, но это происходит на фоне роста числа случаев заражения в Китае, где во вторник было зарегистрировано 5280 новых случаев заболевания коронавирусом, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего дня и является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.

С тех пор как коронавирус впервые появился в центральном городе Ухань в конце 2019 года, Китай успешно подавил крупномасштабные вспышки с помощью своей строгой стратегии «нулевого распространения COVID».

Встреча в среду также проводится в связи с тем, что скорость передачи COVID в Израиле возросла за последние недели, что вызывает у представителей здравоохранения опасения, что новая волна коронавируса может быть на подходе.

Во вторник число R — скорость размножения нового коронавируса — немного увеличилось до 0,88, так как министерство здравоохранения сообщило, что накануне был зарегистрирован 6551 новый случай. По данным министерства, в стране 37 022 активных инфицированных, в том числе 342 человека госпитализированы в тяжелом состоянии, 149 из них на ИВЛ.

Число погибших составило 10 398 человек, при этом за последние семь дней зарегистрировано 50 смертельных случаев, что на 51,9 процента меньше, чем неделей ранее.

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