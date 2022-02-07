Число тяжелобольных пациентов с COVID-19 в Израиле немного снизилось

Согласно данным минздрава, последние три дня снижается количество тяжелобольных пациентов с коронавирусом — сегодня это 1224 пациента, что на 36 меньше, чем вчера.

Число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии продолжает медленно уменьшаться, свидетельствуют новые данные, опубликованные Министерством здравоохранения.

Об этом пишет Times of Israel.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 1 224 пациента, что меньше, чем 1 235 в начале дня, и меньше, чем 1 260 днем ранее.

Однако число умерших увеличилось на 28 человек и достигло 9 208.

Число заболевших продолжает снижаться: с полуночи до 6 часов вечера было подтверждено 26 555 новых случаев заражения, показывает панель данных министерства. В воскресенье было подтверждено в общей сложности 52 600 случаев.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

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