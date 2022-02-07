Минздрав: за сутки в Израиле выявлено более 52 тысяч новых больных коронавирусом

Всего за сутки, согласно данным минздрава, было выполнено более 186 тысяч тестов на коронавирус. Более 9 тысяч израильтян умерли из-за COVID-19 за все время пандемии.

В министерстве здравоохранения сообщили, что за сутки в Израиле было выявлено 52 тысячи 600 новых заболевших. Всего за 6 февраля было выполнено 186 тысяч 816 проверок на коронавирус.

На сегодняшний день в Израиле:

1,235 пациентов в тяжелом состоянии;

293 из них подключены к аппаратам ИВЛ;

Также сообщается, что 9180 человек скончались с начала распространения коронавируса в Израиле.

Что касается кампании по вакцинации населения, то:

667 тысяч и 71 человек вакцинированы четвертой дозой;

4 миллиона 449 тысяч 101человек вакцинированы третьей дозой;

6 миллионов 105 тысяч 292человек вакцинированы второй дозой;

6 миллионов 693 тысяч 193человек вакцинированы первой дозой.

Ранее Курсор сообщал, что 7 февраля вступили в силу послабления политики зеленого паспорта.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в минздраве предупредили, что следующие недели для больниц будут очень тяжелыми.

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