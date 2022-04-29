COVID-19 в Израиле: 2 640 новых случаев

По данным Министерства здравоохранения, в четверг из 24 620 тестов на COVID-19 в Израиле положительный результат был получен у 2 640 человек.
В настоящее время число умерших от COVID-19 в Израиле составляет 10 695 человек.
На данный момент 801 375 израильтян получили четыре дозы вакцины COVID-19, 4 487 353 — три дозы, 6 135 410 — две дозы и 6 706 551 — одну.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что главврач заявил, что «преждевременно» говорить о снятии всех ограничений. Заведующий отделением медицины центра «Хадасса Эйн-Керем» профессор Дрор Меворах, заявил в среду, что не согласен со своим коллегой профессором Рони Гамзу в вопросе снятия всех ограничения по коронавирусу.
Также Курсор писал, что Moderna обновит свою вакцину для борьбы с Омикроном.
Еще напомним, что выводы израильских врачей по бустерной дозе вакцины подтвердили в США.