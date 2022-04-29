COVID-19 в Израиле: 2 640 новых случаев

В настоящее время 188 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, 59 из них интубированы, а пятеро подключены к аппарату ЭКМО.

По данным Министерства здравоохранения, в четверг из 24 620 тестов на COVID-19 в Израиле положительный результат был получен у 2 640 человек.

В настоящее время число умерших от COVID-19 в Израиле составляет 10 695 человек.

На данный момент 801 375 израильтян получили четыре дозы вакцины COVID-19, 4 487 353 — три дозы, 6 135 410 — две дозы и 6 706 551 — одну.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что главврач заявил, что «преждевременно» говорить о снятии всех ограничений. Заведующий отделением медицины центра «Хадасса Эйн-Керем» профессор Дрор Меворах, заявил в среду, что не согласен со своим коллегой профессором Рони Гамзу в вопросе снятия всех ограничения по коронавирусу.

Также Курсор писал, что Moderna обновит свою вакцину для борьбы с Омикроном.

Еще напомним, что выводы израильских врачей по бустерной дозе вакцины подтвердили в США.