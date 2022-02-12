COVID-19 в Израиле: 27 417 новых случаев заражения

Министерство здравоохранения сообщает, что в эти выходные было подтверждено 27 417 новых случаев заражения коронавирусом.

Из более чем 98 223 анализов, проведенных вчера, 22,76% оказались положительными.

Число тяжелых случаев снизилось до 1 048, поскольку волна Омикрон после достижения своего пика пошла на убыль.

Число погибших составляет 9 458 человек.

Данные министерства также показывают, что коэффициент заражения снизился до 0,74. Этот показатель измеряет число людей, которых заражает каждый носитель коронавируса, и рассматривается как ключевой показатель для оценки масштабов распространения COVID.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

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