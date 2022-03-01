COVID: В Израиле за последние сутки было выявлено 8 372 новых случая заболевания

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 3 637 543 человек. Число умерших составляет 10 204 человека.

В понедельник в Израиле было зарегистрировано 8 372 новых случая заболевания коронавирусом, при этом 582 пациента находятся в тяжелом состоянии, согласно обновленным данным Министерства здравоохранения, опубликованным во вторник утром.

Из госпитализированных пациентов 215 находятся на аппаратах ИВЛ.

Число умерших составило 10 204 человека.

Ранее редакция Курсора сообщала, что врач назвала новое последствие перенесенного коронавируса.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что врач рассказала, от чего зависит тяжесть течения коронавируса.

Еще напомним, что ученые рассказали, как Covid изменил будущее медицины.

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