Врач рассказала, от чего зависит тяжесть течения коронавируса

По ее словам, тяжесть заболевания зависит от состояния сосудов и нагрузки на печень и поджелудочную железу. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, находятся в особой группе риска.

Далеко не все болеют тяжелой формой коронавируса. Некоторые люди переносят болезнь за несколько дней без тяжелых симптомов. Некоторые люди переносят COVID-19 без симптомов. Людмила Гончарова, генетический диетолог, иммунолог и микробиолог, объяснила, почему так происходит.

Об этом пишет clutch.net.ua.

Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, находятся в особой группе риска. Им будет очень трудно бороться с вирусом, поскольку их клетки ослаблены.

Таким образом, вирус может легко проникнуть внутрь клеток и сделать «свою грязную работу». Это все равно, что иметь в доме картонную дверь вместо металлической.

«Неправильным питанием и образом жизни человек сам создает условия для потери клеточного иммунитета, нарушения цитоплазматической мембраны, нарушения рецепторной функции самой клетки», — сообщил врач.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что новый вариант Омикрона нагружает легкие в 9 раз больше, чем предыдущие. Вирусологи из Японии выяснили, что новый вариант штамма COVID-19 «Омикрон», ВА.2, распространяется быстрее, по сравнению с его предшественником, а также оказывает нагрузку на легкие в 9 раз выше.

Также мы писали о том, что ученые выяснили, чему подвержены переболевшие COVID-19. Результаты исследования были сделаны после того, как ученые проанализировали данные 150 тыс. военных ветеранов. Большинство из них были мужчины старше 60 лет.

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