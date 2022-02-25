Врач назвала новое последствие перенесенного коронавируса

Врач заявила, что раньше сомнологи занимались в основном храпом, но сейчас бессонница сильно распространена как среди детей, так и среди взрослых.

Коронавирус может привести к проблемам со сном у уже переболевшего человека. Бессонница может длиться до шести месяцев. Об этом раасказала Елена Царева, сомнолог и руководитель соматологической службы.

Она отметила, что в последнее время стало значительно больше жалоб на бессонницу.

По словам Царевой, этому побочному эффекту коронавируса даже дали название — бессонница COVID. К этому расстройству приводят несколько факторов.

«Первое — это изоляция во время пандемии. Во-вторых, непосредственный контакт с вирусом оказывает свое влияние. В-третьих, тревога и депрессия, которые возникают на фоне неопределенности и нелогичности происходящего», — пояснил врач.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что новый вариант Омикрона нагружает легкие в 9 раз больше, чем предыдущие. Вирусологи из Японии выяснили, что новый вариант штамма COVID-19 «Омикрон», ВА.2, распространяется быстрее, по сравнению с его предшественником, а также оказывает нагрузку на легкие в 9 раз выше.

Также мы писали о том, что ученые выяснили, чему подвержены переболевшие COVID-19. Результаты исследования были сделаны после того, как ученые проанализировали данные 150 тыс. военных ветеранов. Большинство из них были мужчины старше 60 лет.

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