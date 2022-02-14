Диетолог рассказала, какие напитки нельзя пить при коронавирусе

Самая лучшая жидкость — это чистая питьевая вода. Диетолог также призвала отдавать предпочтение рыбе, овощам, фруктам и молочным продуктам, а не переработанным мясным продуктам.

При коронавирусе необходимо много пить, чтобы избежать обезвоживания, но не каждый напиток подойдет. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она говорит, что во время болезни не рекомендуется пить слишком много кофе. Лучше высыпаться, так как сон является важным фактором восстановления. Кроме того, кофеин может усугубить обезвоживание, поэтому его следует избегать при лихорадке.

Диетолог также рекомендовала избегать сахара во время болезни, т.е. отказаться от сладких напитков. Кроме того, лучше отдавать предпочтение рыбе, овощам, фруктам и молочным продуктам, а не переработанным мясным продуктам. А самая лучшая жидкость — это чистая питьевая вода.

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