Великобритании угрожает болезнь, которая опаснее коронавируса

В Соединенном королевстве зарегистрирован первый за долгое время случай смерти от лихорадки Ласса. Симптомы этого недуга очень напоминают вирус Эбола.

В Великобритании заявили о том, что в стране зарегистрирован первые за очень долгий период случай смерти от лихорадки Ласса. Люди, которые смогли излечиться от этой болезни, часто сталкивались с глухотой.

Так, смертельный случай был выявлен в графстве Бедфордшир, который находится на востоке Англии. По всей Великобритании было выявлено всего три случая. Несмотря на это, медики очень тревожно оценивают тенденцию.

Стоит отметить, что предыдущий раз, когда лихорадка была выявлена в Великобритании, был в 2009 году. Среди симптомов есть диарея, кровотечение внутренних органов, оттеки и прочие. Начинается все как обычный грипп.

Вирус Лихорадки Ласса может попасть в организм человека с крысиными выделениями, а также при контакте с предметами, на который были эти выделения.

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