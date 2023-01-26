Доктор рассказала, какие продукты помогут наладить сексуальное здоровье после Covid-19

Если отсутствие либидо портит вашу жизнь после Covid-19, вот несколько рекомендаций по питанию для улучшения полового влечения.

Covid-19 по-разному повлиял на разных людей. Туман в голове, усталость, гастрит, выпадение волос, длительная потеря обоняния и даже снижение либидо. В различных исследованиях изучались различные способы, которыми контакт с коронавирусом влиял на уровень тестостерона у мужчин или снижал сексуальное желание и активность у женщин.

Хотя прямой связи между вирусом и половым влечением нет, исследователи обнаружили, что снижение либидо может быть одним из побочных эффектов Covid-19. Доктор Рекха Радхамони в Instagram порекомендовала некоторые продукты для улучшения либидо.

Попробуйте эти продукты для повышения либидо:

1. Гранат

При регулярном употреблении этот фрукт может помочь вам повысить либидо и качество репродуктивных жидкостей. Он отлично подходит для женщин, которые пытаются забеременеть, так как потребление граната утолщает слизистую оболочку матки и увеличивает приток крови к матке.

2. Ячмень

Это помогает улучшить кровообращение в половых органах и, таким образом, помогает улучшить эрекцию у мужчин. Ячмень содержит оксид азота и аргинин, оба из которых участвуют в эрекции полового члена и могут использоваться для лечения дисфункции полового члена. Также известно, что аргинин увеличивает синтез сперматозоидов и яйцеклеток.

3. Финики

Финики полезны для мужского сексуального здоровья и фертильности. Это один из лучших естественных фруктов, используемых для мужской фертильности, и их употребление улучшает качество и количество спермы. Этот фрукт является естественным стимулятором; поэтому его употребление может помочь в лечении проблем с сексуальным здоровьем.

Читайте также: ученые рассказали, какая активность может снизить риск заражения Covid-19.