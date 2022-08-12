Эффективность вакцины от COVID-19 зависит от пола и возраста человека

Ученые отследили, у каких людей вырабатывается больше антител после получения двух доз вакцины от COVID-19, и в течение какого времени они сохраняются в организме на высоком уровне.

Ученые из США совместно со своими итальянскими коллегами завершили новое масштабное исследование, в ходе которого выяснили, какая категория пациентов может получить большое количество антител, а у кого они быстро сокращаются.

Об этом пишет grodno24.

Новая научная работа позволила выяснить, что не у каждого человека количество антител будет одинаковым. В частности, многое зависит от пола вакцинированного и его возраста.

Для участия в исследовании было приглашено почти 800 человек, которые работают в медучреждениях Италии. Возраст добровольцев составил 21-75 лет. Все они получили 2 прививки от компании Pfizer. Количество антител проверялось до получения первой дозы вакцины, после второй дозы, и через каждые два месяца после финального этапа вакцинации. Через полгода оказалось, что у женщин и всех молодых людей количество антител было существенно выше, нежели у остальных людей, в особенности старше 65 лет.

Результаты эксперимента подтвердили общую тенденцию, когда в тяжелой форме болеют преимущественно пожилые люди и мужчины.

Ученые обратили внимание еще и на сокращение количества антител в течение полугода после вакцинации. Специалисты выяснили, что этот показатель за 6 месяцев снизился на половину. Более того, по истечении этого периода те антитела, которые должны останавливать возбудитель заболевания еще при попадании в дыхательные пути, полностью отсутствовали практически у половины добровольцев.

Результаты исследования указывают на важность получения повторных доз вакцины не позже, чем через 6 месяцев после получения первых прививок. Однако это не говорит про неэффективность существующих вакцин. Они снижают риск заражения коронавирусом и предотвращают тяжелое протекание болезни, что уменьшает нагрузку на больницы.

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