В минздраве рассказали, что происходит с заболеваемостью коронавирусом в Израиле

Число тяжелобольных снижается довольно стремительно. Так, согласно данным минздрава, сегодня их 246, вчера было 280, позавчера – 282.

За прошедшие сутки в Израиле было выявлено 2797 новых больных коронавирусом. Всего было сделано 17 тысяч 250 тестов. Таким образом процент положительных реакций составил 16, 21 процента.

Количество активных больных продолжает снижаться. На данный момент их 36 тысяч и 97 пациентов. А вот с начала эпидемии коронавируса в Израиле были инфицированы 4 миллиона 597 тысяч 140 человек.

Что касается коэффициента R, то он держится на уровне 0,78. Напомним, что показатель указывает на то, сколько инфицированный человек может заразить людей перед тем, как его изолируют.

Также в Израиле продолжается кампания по вакцинации населения. На данный момент темпы:

хотя бы одну дозу вакцины – 6 миллионов 715 тысяч и 8 человек;

две дозы – 6 миллионов 149 тысяч 746;

три дозы – 4 миллиона 507 тысяч 101;

четыре дозы – 840 тысяч 245 израильтян.

Также редакция Курсора писала, что у каждого восьмого пациента с COVID-19 появляются длительные симптомы болезни. В рамках исследования ученые попросили пациентов с COVID-19 регулярно заполнять цифровые анкеты о 23 симптомах, обычно ассоциирующихся с длительным COVID.

Кроме того, наш сайт сообщал, что исследователи рассказали о новых последствиях COVID-19 для здоровья.

Еще напомним, что ученые создают одну вакцину для борьбы со всеми вариантами COVID-19.