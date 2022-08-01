Исследователи рассказали о новых последствиях COVID-19 для здоровья

Новое исследование ученых показало, что у людей, которые переболели на COVID-19, могут появиться новые осложнения.

У многих людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, могут появиться неприятные последствия. И этот список периодически расширяется. Недавнее исследование ученых показало, что пациенты могут жаловаться на выпадение волос, трудности с эякуляцией и снижение либидо.

Об этом говорится в медицинском журнале Nature Medicine.

Исследователи из Бирмингемского университета рассказали, что пациенты с подтверждением диагнозом чаще сообщали о 62 различных проблемах, особенно в течение 12 недель после заражения.

Ученые проанализировали данные и пришли к выводу, что «затяжной» COVID-19 может развиваться в трех формах. В около 80% пациентов заболевание характеризовалось большим количеством симптомов, в частности повышенной утомляемостью, кожным высыпанием и болевыми ощущениями. У 14% больных наблюдались когнитивные нарушения, такие как бессонница, депрессия, повышенная тревожность. И у почти 6% коронавирусная инфекция вызывала одышку и кашель.

«Курсор» писал ранее, что исследователи обнаружили, что добавки с витамином D улучшают иммунную функцию у пациентов с COVID-19, поэтому его рекомендуют употреблять как больным, так и здоровым людям.

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