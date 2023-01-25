Эксперт назвала пять продуктов для облегчения боли в теле из-за COVID-19

Чтобы бороться с хронической болью в теле, связанной с Covid-19, следуйте этим советам диетолога.

Снижение мышечной силы, постоянное чувство усталости или хроническая усталость — вот некоторые из симптомов или долгосрочных последствий, которые продолжаются даже после выздоровления от вируса.

Тренер по здоровому образу жизни Димпл Джангда поделилась роликом в Instagram о некоторых естественных способах избавления от болей в теле. Джангда сказала: «Страдание от хронической боли в теле после того, как поставили диагноз Covid-19, связано с тем, что Covid атакует клетки крови (которые отвечают за перенос кислорода). Ваши мышцы и ткани начинают бороться за кислород и страдают от хронических спазмов и болей».

5 вещей, которые вы можете употреблять, чтобы облегчить боль в теле после Covid-19

1. Витамин Д

Витамин солнечного света играет важную роль во влиянии как на врожденный, так и на адаптивный иммунитет. Витамин D в основном синтезируется нашим организмом под воздействием солнечного света. Джангда говорит: «Обязательно проводите на солнце 20 минут в день. Это повысит уровень витамина D. «Роль витамина D в организме человека заключается в регулировании количества кальция и фосфата, которые важны для здоровья костей, мышц и зубов. Помимо солнечного света, вы можете получить витамин D из яиц, грибов, молока и сои.

2. Апельсиновый сок

«Пейте стакан апельсинового сока по утрам», — говорит Джангда. Апельсиновый сок, безусловно, является здоровым источником, который помогает вам избежать обезвоживания в любое время года, и мы знаем, что поддержание обезвоживания действительно важно при Covid-19. Кроме того, он в изобилии содержит витамин С, который укрепляет иммунную систему.

3. Морковь, свекла, сок амлы

Благодаря Covid-19 все наконец-то заговорили о витамине С и других питательных веществах. «Выпейте стакан морковного, свекольного и амла-сока. Это поможет улучшить уровень витамина С и железа», — говорит Джангда. Витамин С необходим для иммунной системы нашего организма, в то время как железо образует гемоглобин, белок в эритроцитах, который переносит кислород от легких ко всем частям тела.

4. Полезный суп

«Съешьте на ужин тарелку супа из моркови, свеклы, шпината с луком и чесноком. Это поможет улучшить уровень железа», — говорит Джангда. Сочетание моркови, свеклы и шпината в супе — источник питательных веществ. Это может повысить ваш иммунитет и уровень энергии, так что вы не будете чувствовать усталость или лень все время.

5. Добавьте пажитник

Убедитесь, что в вашем рационе есть пажитник. Он улучшит ваш иммунитет, а также уменьшит горечь в вашем теле, чтобы убить вирус. Семена пажитника также могут помочь вам справиться с проблемой выпадения волос, которая является наиболее распространенным симптомом Covid-19.

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