Эксперты предупреждают, что война в Украине может спровоцировать новую волну коронавируса

Российское вторжение в Украину может привести к всплеску случаев заболевания COVID-19 среди мирных жителей, оказавшихся в зоне боевых действий или бегущих в соседние страны.

«Пандемия COVID-19 все еще здесь. Она не остановится из-за войны», — сказал Тарик Ясаревич, представитель Всемирной организации здравоохранения, добавив, что «удивительно, что Украина до сих пор сохранила свою систему эпиднадзора и реагирования на COVID-19 ».

На прошлой неделе от коронавируса умер еще 731 украинец, в результате чего общее число смертей от COVID в стране составило 107 269 человек, «и, к сожалению, это число будет увеличиваться», — сказал Ясаревич.

По словам Ясаревича, проблемы, созданные войной, в сочетании с низким уровнем вакцинации в Украине повышают риск развития у большого числа людей тяжелых заболеваний, которые могут усугубляться нехваткой кислорода.

По его словам, чуть более трети украинцев полностью вакцинированы, добавив, что странам, принимающим беженцев, необходимо будет «расширить эпиднадзор за полиомиелитом, корью и COVID-19, чтобы убедиться, что мы сможем выявлять любые вспышки до того, как они выйдут из-под контроля».

Предупреждение ВОЗ последовало за аналогичными сообщениями таких агентств, как Ассоциация школ общественного здравоохранения в Европейском регионе, которая в прошлом месяце предупредила, что «войны и вооруженные конфликты насильственно перемещают людей, создавая дополнительные проблемы для общественного здравоохранения «.

Израиль и другие страны, принимающие украинских беженцев, должны не только вакцинировать их от COVID, но и проявлять бдительность в отношении других медицинских проблем, особенно травм.

«Курсор» писал ранее, что ВОЗ и Евросоюз приостановили сертификацию российской вакцины от коронавируса.