В Израиле растет уровень заболеваемости Covid-19

Министерство здравоохранения Израиля в среду утром сообщило, что во вторник в Израиле было диагностировано 6310 новых случаев заболевания коронавирусом, что составляет 10,93% результатов тестов на коронавирус, полученных в тот день.

По состоянию на утро среды 789 пациентов с коронавирусом были госпитализированы, 335 из них находятся в тяжелом состоянии. Из них 169 человек находятся в критическом состоянии, 151 интубирован, а 23 человека на аппарате ЭКМО.

Согласно информации, с начала пандемии в Израиле от Covid-19 скончался 10 401 человек.

Хотя официальные лица здравоохранения Израиля не верят, что страна находится в начале шестой волны инфекций, многие обеспокоены возможным влиянием празднования Пурима на масштабы вспышки.

Ранее на этой неделе профессор Салман Зарка отметил, что «возвращение к рутине, пока вирус все еще здесь, создаст дополнительные раунды заражения.

«Я обеспокоен праздником Пурим и надеюсь, что после него мы не увидим коэффициент заражения выше единицы».

«На этой и следующей неделе мы будем наблюдать за коэффициентом инфицирования пациентов в тяжелом состоянии, что и вызывает беспокойство. Важно смотреть вперед, потому что для повышения этого показателя требуется время».

«Курсор» писал ранее, что минздрав заявил, что у двух пассажиров в аэропорту Бен-Гурион обнаружен новый штамм коронавируса. В министерстве уточнили, что в обоих случаях пассажиры страдали лишь легкими симптомами лихорадки, головной и мышечной болью и в специальной медицинской помощи не нуждались.