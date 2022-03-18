ВОЗ и Евросоюз приостановили сертификацию российской вакцины от коронавируса

Вакцина «Спутник V», широко используемая в россии и одобренная более чем в 60 странах, уже год проходит процедуру сертификации в Европе. Однако контактов с российской стороной у европейцев нет, потому было решено приостановить сертификацию.

Во Всемирной организации здравоохранения решили отложить оценку российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Все дело в войне, которую кремль развязал против Украины.

Как рассказал помощник генерального директора ВОЗ по доступу к лекарственным средствам и продуктам здравоохранения Марианжела Симау, еще седьмого марта организация должна была провести инспекции в рф. Однако эти проверки было решено отложить.

Также Симау заявила, что представители ВОЗ также столкнулись с трудностями при бронировании авиабилетов.

Ранее редакция Курсора сообщала, что производители лекарств осудили отказ от патента на вакцины против коронавируса.

Кроме того, наш сайт писал, что Нахман Эш обеспокоен распространением новой мутации COVID-19 в Израиле.

Еще напомним, что в Китае зафиксирована рекордная вспышка COVID нового штамма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!