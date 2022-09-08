Ученые начали исследовать вероятную связь между COVID-19 и самоубийствами

Медики и исследователи предполагают, что существует взаимосвязь между пандемией коронавируса и уровнем самоубийства.

В настоящее время нет проверенных данных касаемо связи между COVID-19 и частотой самоубийств. В то же время некоторые из ученых из ряда организаций начали проводить исследования и изучать эту связь после доказательств об увеличении случаев депрессии и суицидальных мыслей у людей с длительным коронавирусом.

Психиатр системы здравоохранения Маунт-Синай в Нью-Йорке Лео Шер уверен, что длительный COVID-19 связан с суицидальными мыслями, попытками самоубийства, планами самоубийства и риском смерти от самоубийства. Но в настоящее время нет эпидемиологических данных, добавил он.

Сейчас ученые исследуют, потенциально ли повышается риск самоубийства из-за того, что вирус изменяет биологию мозга, или же именно потеря способности функционировать толкает людей на подобные мысли.

Согласно данным Truveta, пациенты с длительным коронавирусом почти в два раза чаще получают рецепт антидепрессантов в течение 3 месяцев после первоначального диагноза.

Также известно, что около 15% людей, которые выздоровели от заболевания, продолжают испытывать симптомы через год после болезни. Из-за отсутствия проверенного лечения, соответствующие симптомы могут сделать переболевших нетрудоспособными.

Также «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.

Кроме этого, ученые объяснили, почему мужчины более склонны к раку кожи, чем женщины.