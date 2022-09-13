В Евросоюзе одобрили еще одну вакцину против штамма «Омикрон»

Вакцина предназначена для людей старше 12 лет, которые уже получили по крайней мере одну первичную прививку от COVID-19.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться, и во многих странах в ближайшее время ожидают новую волну заболевания. Чтобы обеспечить гражданам лучшую защиту в Евросоюзе одобрили еще одну вакцину от штамма «Омикрон».

Об этом сообщает Medicalxpress.

Новый бивалентный препарат, разработанный Pfizer/BioNTech, направлен на типы заболевания BA.4 и BA.5 и является первым в своем роде, одобренным в блоке 27 стран.

Эта вакцина предназначена для людей старше 12 лет, которые уже получили, по крайне мере, одну первичную прививку от COVID-19. Препарат является адаптированной версией оригинального лекарства.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) подчеркнули, что последние разработанные вакцины обеспечат лучшую защиту от коронавирусной инфекции, при чем от разных штаммов.

«Курсор» писал ранее, что согласно данным израильских ученых, все десять наиболее распространенных длительных симптомов COVID были уменьшены как минимум на 50% среди людей, получивших как минимум две прививки.

Еще мы писали, что исследователи из Великобритании начали разработку единого препарата, который должен будет защитить человека от всех вариантов COVID-19. Разработка разовой дозы гарантирует, что прививка вызовет выработку антител, которые уничтожат вирус, когда он проникнет в клетки.