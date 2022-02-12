FDA одобрило новый препарат для лечения COVID-19

Препарат на основе антител был одобрен для людей в возрасте 12 лет и старше, которые подвержены риску серьезного заболевания коронавирусом.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Eli Lilly против коронавируса. Использование было одобрено для людей в возрасте 12 лет и старше, которые подвержены риску серьезного заболевания.

FDA одобрило препарат для экстренного применения у пациентов с легким и средним течением болезни, которые подвержены высокому риску развития серьезного заболевания, госпитализации или смерти. По данным агентства, препарат следует использовать, когда другие альтернативы лечения или другие одобренные FDA препараты недоступны или непригодны для использования.

Регулятор здравоохранения США в январе отменил экстренное использование лекарств Eli Lilly и Regeneron после того, как они оказались неэффективными против штамма Омикрон.

Однако в четверг компания заявила, что к концу марта подписала контракт на поставку правительству США 600 000 доз препарата, первоначально разработанного AbCellera Biologics, а позже получившего лицензию на разработку от Eli Lilly.

В декабре прошлого года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило использование Pfizer для лечения коронавируса после того, как компания обновила свои результаты, которые снизили риск госпитализации или смерти от вируса на 89% при назначении пациенту из группы высокого риска в течение нескольких дней после появления симптомов.

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