Ученые рассказали, когда бустерная прививка от коронавируса теряет эффективность

Важно, что эффективность первых двух доз изучена намного лучше по той простой причине, что с начала вакцинации прошло уже 15 месяцев, а «бустерам» всего 7 месяцев.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США провели крупномасштабное исследование о том, насколько эффективна бустерная прививка от коронавируса. Так, эффективность третьей дозы mRNA-вакцин начинает снижаться уже на четвертом месяце после укола.

Были проанализированы два исследования, которые изучали этот вопрос. В первом исследовании были изучены данные о 240 тысячах инфицированных, который привились три раза, а также о боле чем 93 тысячах госпитализированных в 10 штатах.

Второе исследование было посвящено тому, насколько безопасными являются бустерные прививки. Во время него были изучены данные 721 тысячи пациентов, которые были привиты трижды. По словам экспертов, если прививаться все разы одной вакциной, то побочных эффектов будет меньше.

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