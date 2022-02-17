Гендиректор Moderna сообщил, когда ожидать комбинированную вакцину от гриппа и Covid-19

Генеральный директор фармацевтической компании Moderna сообщает, что комбинированная вакцина от гриппа и коронавируса будет создана в августе 2023 года.

Генеральный директор фармацевтической компании Moderna поделился планами по поводу создания комбинированной вакцины, которая будет защищать организм гриппа, а также от различных штаммов Covid-19.

Согласно прогнозам компании, вакцина будет готова к августу 2023 года.

Также гендиректор заявил, что осенью стоит начинать ревакцинацию для тех людей, кто находится в зоне риска.

Компания Moderna также планирует ввести вакцину от штамма Омикрон уже эти летом.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ситуации с коронавирусом в Израиле: 21 152 новых случая, тенденция к снижению продолжается Коэффициент R снижается до 0,68. Уровень положительных результатов снижается до 19%. Число погибших составляет 9 710 человек.

Также читайте о том, что врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы подхватить продолжительный COVID-19. Агентство здравоохранения Великобритании (UKHSA) провело исследование по изучению мирового опыта вакцинации. Результаты проведенной роботы свидетельствуют о том, что по сравнению с невакцинированными, люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса.

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