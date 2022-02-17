Covid-19 в Израиле: 21 152 новых случая, тенденция к снижению продолжается

Коэффициент R снижается до 0,68. Уровень положительных результатов снижается до 19%. Число погибших составляет 9 710 человек.

В среду в Израиле было диагностировано 21 152 новых случая коронавируса с показателем положительных результатов 19%, сообщило министерство здравоохранения.

Количество тяжелых случаев продолжает снижаться. На данный момент 886 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 322 в критическом состоянии, 263 интубированы и 28 подключены к дыхательным аппаратам ЭКМО.

Пока в изоляции находятся 29 549 человек, так как показатель R снижается до 0,68.

705 818 израильтян получили четвертую прививку, 4,4 миллиона — третью, 6,1 миллиона — вторую и 6,6 миллиона — первую.

Число погибших составляет 9710 человек.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что аспытания обновленной вакцины Pfizer от Омикрон проведут в Израиле. Израильский медицинский центр Шиба станет первым центром клинических испытаний за пределами США, где будут изучать вакцины-кандидаты против Covid-19, разработанные для защиты от штамма Омирон.

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