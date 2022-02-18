Генеральный директор BioNTech: мир сейчас «лучше подготовлен» к будущим вариантам COVID-19

Гендиректор BioNTech также заявил, что появление новых вариантов вируса неизбежно, «потому что вирус будет мутировать дальше», что потенциально может привести к новым вспышкам заболеваний.

Мир становится «лучше подготовленным» к борьбе с будущими разновидностями коронавируса, заявил в четверг генеральный директор и соучредитель немецкого производителя вакцин BioNTech.

«Нам придется привыкнуть к тому, что нам придется жить с этим вирусом в течение следующих 10 лет», — сказал Угур Сахин, чья компания совместно с Pfizer разработала первую мРНК-вакцину против вируса.

Поскольку всплеск случаев из-за распространения более заразного варианта вируса Омикрон в Европе, похоже, пошел на убыль, Шахин сказал, что это будет не последняя волна вируса.

Новые варианты вируса неизбежны, «потому что вирус будет мутировать дальше», объяснил он, что потенциально может привести к новым вспышкам заболеваний.

В то же время Сахин отметил, что мир «вступает в фазу, когда общество начинает лучше понимать, как бороться с вирусом».

Ранее Курсор сообщал, что в минздраве рассказали, какой вакциной будут прививать израильтян с ослабленным иммунитетом.

Также мы писали, что врач рассказала, как восстановить здоровье ребенка после коронавируса. Стало известно, как восстановить здоровье ребенка после COVID-19. Об этом нам рассказала врач-педиатр Любовь Дорошко.

Еще напомним, что в ВОЗ рассказали, когда представят результаты расследования о происхождении коронавируса. Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще в начале пандемии создали Научно-консультативную группу, которая занималась расследованием происхождения коронавируса. И вот уже в ближайшие недели миру представят результаты этого расследования.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.