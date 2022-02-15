В минздраве рассказали, какой вакциной будут прививать израильтян с ослабленным иммунитетом

Этот препарат содержит два моноклональных антитела длительного действия (tixagevimab и cilgavimab) против шиповидного белка коронавируса. Антитела связываются с белком и нейтрализуют проникновение вируса в клетки, тем самым снижая риск развития симптоматического заболевания.

Министерство здравоохранения Израиля поручило больничным кассам вакцинировать людей с ослабленным иммунитетом вакциной EvoShield от AstraZeneca.

Препарат представляет собой пассивную вакцину против коронавируса, а потому не предназначен для лечения или предотвращения заболевания после контакта с инфекцией. Вакцина увеличивает количество антител в организме и вводится двумя инъекциями, который вводятся одна за другой.

У Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявили, что препарат эффективен против тяжелой формы коронавируса и смерти в результате него – на 83 процента.

Вакцина будет сделана независимо от предыдущего выздоровления от COVID-19 или прививки другими препаратами. Однако есть условие – с момента получения предыдущего укола должно пройти не менее двух недель.

Ранее Курсор сообщал, что в минздраве рассказали, кто из школьников должен проходить самоизоляцию. Сегодня состоялось заседание парламентского комитета по здравоохранению, на котором обсуждались поправки к закону об общественном здравоохранении, касающиеся карантина и экспресс-проверки (антиген) в сфере образования.

Кроме того, мы писали, что в Израиле запретили конверсионное лечение для представителей ЛГБТ.

Еще напомним, что Салман Зарка прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Израиле.

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