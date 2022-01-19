Генеральный директор Pfizer стал лауреатом крупной израильской премии

Альберт Бурла будет награжден премией «Генезис» на церемонии в Иерусалиме в июне.

Ежегодная премия Genesis Prize в размере 1 миллиона долларов, которую журнал TIME назвал «еврейской Нобелевкой», в этом году будет вручена генеральному директору компании Pfizer Альберту Бурле, объявил Фонд Genesis Prize в среду утром.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Премия присуждается выдающимся личностям за их выдающиеся профессиональные достижения, вклад в развитие человечества и приверженность еврейским ценностям.

Бурла получил наибольшее количество голосов в ходе недавно завершившейся глобальной кампании, в которой приняли участие более 200 тысяч человек из 71 страны. Его выбор был единогласно одобрен отборочным комитетом Фонда премии «Генезис». Награда будет вручена Бурле президентом Ицхаком Герцогом на церемонии, которая состоится в Иерусалиме в июне.

Комитет высоко оценил лидерство доктора Бурлы и его готовность идти на большой риск, например, когда он решил отказаться от федеральной субсидии правительства США на разработку вакцины Pfizer COVID-19, чтобы избежать государственной бюрократии и ускорить разработку и производство вакцины.

Курсор ранее писал, что гендиректор Pfizer предупредил, что коронавирус будет в мире еще много лет. Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что коронавирус будет циркулировать в природе еще продолжительное время. Речь идет о многолетнем сроке.

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