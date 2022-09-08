«Вишенка на торте»: израильские эпидемиологи сообщили о важном открытии

Израильское исследование показало, что вакцины сокращают длительные случаи COVID, при этом одышка снижается на 80%.

Новое израильское исследование показало, что вакцины против коронавируса резко снижают частоту возникновения затяжных случаев COVID.

Рецензируемое исследование также продемонстрировало, что все десять наиболее распространенных длительных симптомов COVID были уменьшены как минимум на 50 процентов среди людей, получивших от двух прививок. Уменьшение одышки, например, составило 80%.

В исследовании сравнивали израильтян, получивших как минимум две дозы вакцины Pfizer, с теми, кто получил одну дозу или не получил ни одной.

«Это действительно вишенка на торте — неожиданное преимущество вакцинации», — сказал The Times of Israel профессор Майкл Эдельштейн, эпидемиолог из Университета Бар-Илан, который руководил исследованием.

«Нам давно известно, что вакцинация снижает тяжесть заболевания COVID-19, — добавил он. — Мы начинаем видеть доказательства того, что есть еще большая польза, а именно защита от неприятных — а иногда и изменяющих жизнь — длительных симптомов COVID. Так что теперь есть дополнительная причина сделать прививку, если она вам когда-нибудь понадобится».

Участники исследования, проведенного Университетом Бар-Илан и Медицинским центром Галилеи, заполнили анкеты с множеством вопросов о предыдущей инфекции COVID-19, статусе вакцинации и любых симптомах, которые они испытывали.

Исследователи сравнили вакцинированных и непривитых людей с точки зрения пост-COVID-симптомов.

Сообщения об утомляемости были на 62% ниже среди вакцинированных, головные боли были на 50% ниже, слабость конечностей на 62% и постоянная мышечная боль на 66%.

Одышка уменьшилась на 80%.

Эдельштейн сказал, что исследование способствует скудной на сегодняшний день информации о влиянии вакцинации на затяжной COVID.

Ранее «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.