Громко разговаривающие мужчины наиболее опасны во время пандемии — ученые

Результаты нового исследования показали, что мужчины способны более эффективно распространять SARS-CoV-2 нежели женщины. Кроме того опасность заражения усиливается, если больной коронавирусной инфекцией поет или кричит.

Ученые выяснили, что крик и громкое пение способствуют быстрому распространению ковида. Еще в начале пандемии в США в одном из штатов проходила репетиция хора. Один из участников был заражен COVID-19. В итоге из 61 человека, находившегося на репетиции, заразилось коронавирусом более половины певцов. Из 33-х человек, получивших положительный результат теста, в больницу попало трое, болезнь унесла жизни двух человек.

Об этом пишет grodno24.com.

Ответы на вопрос, почему такое было возможно, специалисты смогли получить спустя лишь полтора года.

Оказывается, что большое влияние на распространение зараженных частиц имеет громкость, с которой говорит или поет человек, а также его пол. Результаты многочисленных исследований подтверждают, что во время пения производится на 77% больше аэрозольных капель, нежели, когда люди спокойно говорят. Более того представители сильного пола производят на 30% аэрозолей больше, чем женщины. Это объясняется в первую очередь тем, что у мужчин объем легких значительно больше.

На эффективность распространения возбудителя инфекции влияет еще и возраст. Взрослый человек на 62% опасней, нежели ребенок.

Ученые убеждены, что полученные данные можно использовать для повышения эффективности мер профилактики заражения COVID-19. Учитывая уровень громкости пения или речи и выделяемое количество углекислого газа во время выступлений, можно будет сделать различные общественные мероприятия безопасными.

Тем не менее пока остается открытым вопрос, какое количество частиц нужно человеку, чтобы заразиться. Как только ученые смогут получить точные данные, можно будет определять конкретную дистанцию, скорость распространения и время воздействия, и давать максимально действенные рекомендации относительно предотвращения заражения коронавирусом.

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