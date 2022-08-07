Врачи рассказали, о каких болезнях говорит неприятный запах изо рта

Запах изо рта может быть связан не только со стоматологическими проблемами, но и быть предвестником других, более серьезных внутренних болезней.

Неприятный запах изо рта врачи называют галитозом. В основном, он связан с проблемами в ротовой полости: болезнями зубов и десен. При расщеплении пищи бактерии вырабатывают сернистые соединения, имеющие характерный запах. При недостаточной гигиене может появиться неприятный запах.

Мнение врачей опубликовано в издании medicina.

Также одной из причин могут быть отложения на миндалинах — тонзиллоты. Это следы из уплотнившейся пищи и бактерий. Устранить эту неприятную проблему можно с помощью лазера.

Одно из воспалительных лор-заболеваний — синусит — возникает при воспалении в пазухах носа. Выдыхаемый больным человеком запах содержит бактерии, поэтому имеет неприятный запах.

Чрезмерная сухость оболочки носа приводит к атрофическому риниту. Сухость приводит к распространению бактерий и, соответственно, к галитозу.

Кроме того, неприятный запах исходит из ротовой полости человека, больного легочными инфекциями, печеночной недостаточностью или другими заболеваниями ЖКТ.

В первую очередь при галитозе врачи рекомендуют обратиться к стоматологу. Нахождение ротовой полости в порядке, чистка и полоскание зубов, очищение поверхности языка, скорее всего, устранят проблему.

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