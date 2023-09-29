Храп связан с повышенным риском смерти от ковида - ученые

Расстройство сна ухудшает течение коронавируса и может стать причиной опасных осложнений.

Специалисты Кливлендской клиники обнаружили неожиданную связь между храпом и Covid-19. Как оказалось, так называемое дыхательное расстройство сна существенно увеличивает риск госпитализации и смерти от коронавируса. Кроме того, храпящие люди также больше подвержены развитию болезней, связанных с осложнениями ковида.

Об этом пишет JAMA.

Ученые анализировали медицинские данные 5,4 тысячи пациентов, страдающих от храпа. Удивительно, но оказалось, что у этой группы людей риск развития тяжелых форм Covid-19 и смерти от него был выше на 31%. Важно подчеркнуть, что храп сам по себе не увеличивает вероятность заражения коронавирусом, но он делает болезнь более опасной, если заражение произошло.

Ученые объяснили, каким образом связан сон и тяжелое течение коронавирусной инфекции. По их мнению, храп сопровождается частыми остановками дыхания во сне. Эти перерывы приводят к снижению поступления кислорода в организм и задержке выведения углекислого газа. Это может сказываться на состоянии легких и общем кислородном обмене в организме, что, в свою очередь, увеличивает уязвимость перед коронавирусом.

Исследование подчеркивает важность ранней диагностики и лечения храпа, особенно у людей, которые могут быть подвержены риску развития Covid-19. Учитывая, что коррекция храпа может помочь уменьшить риск тяжелых осложнений при инфекции, это становится дополнительным мотивом обращаться за медицинской помощью и следить за своим сном.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.