Исследование четвертой дозы: эффективна против Дельты, но недостаточно защищает от Омикрона

Мы наблюдаем рост антител на более высоком уровне, чем это было после третьей вакцины.

Профессор Гили Регев-Йохай сообщил, что, согласно промежуточным данным исследования эффективности четвертой вакцины от коронавируса, она эффективна против альфа- и дельта-варианта, но не эффективна против Омикрона.

Об этом сообщает mako.co.il.

Профессор Регев-Йохай руководит первым в мире исследованием такого рода в больнице Шиба Тель-Ха-Шомер. Она говорит, что публиковать такие предварительные результаты не принято, но она понимает потребность общественности в информации.

«Мы наблюдаем рост антител на более высоком уровне, чем это было после третьей вакцины. Однако у нас много инфекций Омикрон, которые получили четвертую вакцину. Хотя немного меньше, чем в контрольной группе, инфекций все равно много. Итог: вакцина превосходна для Дельты и Альфы, но недостаточно хороша для Омикрона. Позднее нам может понадобиться обновленная вакцина. Омикрон — это нечто другое», — сказала Регев-Йохай.

Кроме того, профессор Регев-Йохай согласилась с рекомендацией о бустерной терапии для групп риска, но считает, что возраст риска следует пересмотреть. По ее словам, возможно, необходимо уменьшить порог для пожилых людей.

Ранее Курсор сообщал, что медики предупредили об опасности штамма Омикрон для непривитых.

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