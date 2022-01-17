Медики предупредили об опасности штамма Омикрон для непривитых

По его словам, штамм Омикрон особенно опасен для молодых и здоровых людей, которые не привились. Именно для них последствия заболевания могут быть очень серьезными.

Об этом сообщает газета La Repubblica.

Пьерпаоло Силери также сказал, что пандемия коронавируса еще не закончилась. Болезнь еще не превратилась в грипп. Также важно понимать, что Омикрон имеет другие характеристики, если его сравнивать с Дельтой, а потому, по словам итальянского политика, нужна другая стратегия для борьбы с ним.

Также Силери сказал, что число инфицированных само по себе не имеет большого значения, так как вирус является менее агрессивным. Поэтому можно, как считает замминистра, начать восстанавливать в больницах пространство, где пациенты смогут общаться с родственниками. Именно это будет означать, что мир стало на путь перехода от пандемии к энедемии.

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