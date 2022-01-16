Врач рассказал, как остановить распространение штамма Омикрон

Медики со всего мира сходятся на том, что штамм коронавируса Омикрон распространяется феноменально быстро. И во украинский доктор-иммунолог Борис Донской рассказал, как можно ограничить распространение этой болезни.

Об этом врач рассказал в интервью порталу OBOZREVATEL.

По его словам, быстро распространить штамм Омикрон могут школьники, которые учатся очно. Он заявил, что этот вариант коронавируса будет распространяться еще сильнее в помещении, где много людей.

Донской уверен, что распространение штамма можно будет ограничить, если перевести обучение детей на онлайн-формат.

Ранее Курсор сообщал, что немецкий профессор назвал лучшую защиту от штамма Омикрон. Ученые из Германии заявили, что только бустерная прививка может защитить организм от штамма Омикрон. Важно, что есть только предварительные данные о эффективности вакцин против этого варианта коронавируса, вакцинация все равно играет важную роль.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что врач назвала главный симптом штамма Омикрон, который проявляется у детей.

Еще мы писали, что советник министерства здравоохранения получил положительный результат теста на COVID-19.

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