Исследование: Хомяки могут передавать COVID-19 людям

Хомяки могли стать причиной недавней вспышки коронавируса, как показало новое исследование.
Об этом пишет Arutz Sheva.
Исследование, представленное в журнале The Lancet в прошлом месяце, обнаружило доказательства того, что хомяки могут передавать коронавирус людям, после недавней вспышки в Гонконге.
Около 50 человек были диагностированы с дельта-вариантом вируса SARS-CoV-2 в январе этого года, несмотря на то, что этот вариант исчез с октября 2021 года.
Исследователи проследили распространение инфекций, вызванных дельта-вариантом, до 23-летнего сотрудника зоомагазина «Little Boss» в гонконгском районе Causeway Bay.
В то время как другие животные, продаваемые в этом магазине, не проявляли признаков инфекции, восемь из шестнадцати сирийских хомяков, протестированных там, имели признаки инфекции COVID, либо положительные результаты ПЦР-тестов, либо серологических тестов на антитела.
Семь из двенадцати хомяков, протестированных на складе зоомагазина, также дали положительный результат на COVID.
Секвенирование генома образцов вируса, найденных у хомяков, показало, что животные были носителями модифицированных версий варианта Delta, о котором ранее не сообщалось в Гонконге.
Исследователи предположили, что хомяки, импортированные из Нидерландов, были заражены в ноябре 2021 года перед отправкой в Гонконг.
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