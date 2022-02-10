Исследование: Хомяки могут передавать COVID-19 людям

Новое исследование предполагает, что хомяки виноваты во вспышке COVID в Гонконге. Предполагается, что хомяки заразились коронавирусом в Нидерландах а после были доставлены в Гонконг.

Хомяки могли стать причиной недавней вспышки коронавируса, как показало новое исследование.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Исследование, представленное в журнале The Lancet в прошлом месяце, обнаружило доказательства того, что хомяки могут передавать коронавирус людям, после недавней вспышки в Гонконге.

Около 50 человек были диагностированы с дельта-вариантом вируса SARS-CoV-2 в январе этого года, несмотря на то, что этот вариант исчез с октября 2021 года.

Исследователи проследили распространение инфекций, вызванных дельта-вариантом, до 23-летнего сотрудника зоомагазина «Little Boss» в гонконгском районе Causeway Bay.

В то время как другие животные, продаваемые в этом магазине, не проявляли признаков инфекции, восемь из шестнадцати сирийских хомяков, протестированных там, имели признаки инфекции COVID, либо положительные результаты ПЦР-тестов, либо серологических тестов на антитела.

Семь из двенадцати хомяков, протестированных на складе зоомагазина, также дали положительный результат на COVID.

Секвенирование генома образцов вируса, найденных у хомяков, показало, что животные были носителями модифицированных версий варианта Delta, о котором ранее не сообщалось в Гонконге.

Исследователи предположили, что хомяки, импортированные из Нидерландов, были заражены в ноябре 2021 года перед отправкой в Гонконг.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.