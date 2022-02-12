Исследование: у каждого третьего пожилого человека развиваются новые заболевания после заражения COVID-19

Результаты исследования могут помочь предвидеть масштаб будущих осложнений со здоровьем и улучшить планирование использования ресурсов здравоохранения.

Почти у трети (32 из каждых 100) пожилых людей, инфицированных COVID-19 в 2020 году, развилось как минимум одно новое состояние, требующее медицинской помощи, в течение нескольких месяцев после первоначального заражения.

Как правило, заболевания затрагивают ряд основных органов и систем, включая сердце, почки, легкие и печень, а также осложнения психического здоровья.

Чтобы решить эту проблему, американские исследователи использовали записи плана медицинского страхования, чтобы выявить 133 366 человек в возрасте 65 лет и старше в 2020 году, у которых был диагностирован COVID-19 до 1 апреля 2020 года.

Эти люди были сопоставлены с тремя (не ковидными) группами сравнения с 2019 по 2020 год.

Результаты показывают, что среди лиц с диагнозом COVID-19 в 2020 году 32% обращались за медицинской помощью в постостром периоде по поводу одного или нескольких новых или обострения хронических заболеваний.

По сравнению с группой сравнения 2020 года у пациентов с COVID-19 был повышен риск развития ряда состояний, включая дыхательную недостаточность, утомляемость, высокое кровяное давление и психические заболевания.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что медики перечислили смертельно опасные симптомы COVID-19.

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