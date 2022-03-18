Италия в ближайшие недели отменит коронавирусные ограничения

Италия станет одной из первых стран, в которой отменятся некоторые коронавирусные правила — теперь в рестораны, спортзалы и прочие места можно будет попасть без сертификата о вакцинации.

В четверг правительство Италии объявило о планах поэтапной отмены ограничений на коронавирус более чем через два года после того, как болезнь впервые охватила страну, несмотря на то, что число случаев заболевания снова растет.

Правительство заявило, что с 1 мая для получения доступа к широкому спектру услуг, включая рестораны, спортзалы и общественный транспорт, больше не будут требоваться медицинские сертификаты COVID-19, подтверждающие вакцинацию или недавнее выздоровление от коронавируса.

Требование о том, что все лица старше 50 лет должны быть привиты, чтобы попасть на свое рабочее место, истекает 1 апреля.

Чрезвычайное положение, которое позволяет государственным органам власти обходить бюрократию и вводить правила с помощью указов, истекает 31 марта. С этой даты будет распущен совет экспертов, консультирующий правительство по COVID.

«Это важные меры, которые устраняют почти все ограничения, которые нас сдерживали», — сказал премьер-министр Марио Драги на пресс-конференции после заседания правительства.