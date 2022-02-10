Израильское исследование: вакцина Pfizer безопасна для плода беременных женщин

Организация Maccabi выяснила, что вакцинация препаратом компании Pfizer не оказывает никакого негативного влияния ни на беременную женщину, ни на ее плод.

Новое исследование, проведенное медицинской организацией Maccabi, показывает, что вакцины от коронавируса компании Pfizer очень безопасны для плода беременных женщин.

Исследование, опубликованное сегодня в JAMA Pediatrics, рецензируемом медицинском журнале, изучило 17 тысяч беременных женщин, которые были вакцинированы, а также 7 тысяч женщин, которые не были вакцинированы, в период с марта по октябрь 2021 года.

Исследование изучило преждевременные роды, госпитализацию, врожденные дефекты и младенческую смертность и не обнаружило заметной разницы между группами ни в одной области.

Младенческая смертность составила 0,1% в обеих группах; преждевременные роды составили 4,2% у детей, чьи матери были привиты, и 4,8% у тех, чьи матери не были привиты; врожденные пороки развития составили 1,5% у тех, кто подвергся воздействию вакцины, и 2,1% у тех, кто не подвергался; госпитализация новорожденных составила 5,1% у привитых матерей и 5,3% у непривитых.

Исследование показало, что результаты также были верны для 2 тысяч новорожденных, матери которых были вакцинированы в первом триместре беременности, что считается наиболее чувствительным периодом для плода.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

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