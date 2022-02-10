Израильское исследование: вакцина Pfizer безопасна для плода беременных женщин

Новое исследование, проведенное медицинской организацией Maccabi, показывает, что вакцины от коронавируса компании Pfizer очень безопасны для плода беременных женщин.
Исследование, опубликованное сегодня в JAMA Pediatrics, рецензируемом медицинском журнале, изучило 17 тысяч беременных женщин, которые были вакцинированы, а также 7 тысяч женщин, которые не были вакцинированы, в период с марта по октябрь 2021 года.
Исследование изучило преждевременные роды, госпитализацию, врожденные дефекты и младенческую смертность и не обнаружило заметной разницы между группами ни в одной области.
Младенческая смертность составила 0,1% в обеих группах; преждевременные роды составили 4,2% у детей, чьи матери были привиты, и 4,8% у тех, чьи матери не были привиты; врожденные пороки развития составили 1,5% у тех, кто подвергся воздействию вакцины, и 2,1% у тех, кто не подвергался; госпитализация новорожденных составила 5,1% у привитых матерей и 5,3% у непривитых.
Исследование показало, что результаты также были верны для 2 тысяч новорожденных, матери которых были вакцинированы в первом триместре беременности, что считается наиболее чувствительным периодом для плода.
Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.
Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.