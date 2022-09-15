Израильтяне начнут получать новые вакцины против COVID-19: озвучены сроки

Вакцины второго поколения распространяются во всем мире, поскольку научное сообщество с нетерпением ждет, чтобы увидеть, насколько они помогают.

Израиль получил вакцины против коронавируса второго поколения, обновленные для лучшей борьбы с новыми вариантами, и ожидается, что они поступят в клиники к концу сентября.

Профессор Салман Зарка объявил в среду, что партия новых прививок приземлилась накануне, хотя он не уточнил, сколько новых вакцин было получено от Pfizer.

Он сказал, что ожидается, что они будут доступны в клиниках в течение двух недель или, по крайней мере, к концу месяца.

Зарка также не уточнил, всем ли будет предоставлен доступ к новым вакцинам одновременно, или же сначала будет предоставлено преимущество только приоритетным группам, таким как пожилые люди.

«Вакцины уже доставлены в Израиль, и в ближайшие дни они будут доставлены поставщикам медицинских услуг, и мы сможем приступить к их применению», — сказал Зарка.

Он заявил, что они «очень-очень рекомендуются» для тех, кто находится в группе риска, и для медицинских работников, добавив, что они также будут доступны для широкой публики.

Новые вакцины, адаптированные для Omicron, но сделанные так, чтобы также хорошо выдерживать последующие варианты, появляются во многих странах. Научное сообщество, затаив дыхание, ждет, чтобы узнать, насколько они эффективнее оригинальных вакцин.

Ведущий иммунолог профессор Сирил Коэн сказал The Times of Israel: «Мы получаем первое обновление вакцин после двух лет, что очень важно, но нам все еще не хватает данных о реальной эффективности новых прививок».

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