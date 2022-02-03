Известный врач рассказал, кто хуже всех переносит Омикрон

Стало известно, кто находится в группе риска заражения Омикроном и хуже переносит болезнь. И, чаще всего, это те пациенты, которые до этого не болели ковидом вообще. Причем, это не зависит от того, вакцинирован человек или нет.

Стало известно, кто находится в группе риска заражения «Омикроном» и хуже переносит болезнь.

Об этом рассказал известный украинский врач Тарас Жиравецкий на своем канале в Youtube.

Так, «Омикроном» тяжелее болеют те пациенты, которые до этого не болели ковидом вообще. Причем, это не зависит от того, вакцинирован человек или нет.

«Те, кто вакцинировался, могут иметь более легкое течение, но определенная часть вакцинированных все равно переболеет тяжело», — отметил врач.

Также врач отметил, что вероятность попадания в больницу с тяжелым течением Омикрона для переболевших достаточно невысока.

«Я провел опрос на Telegram-канале – из невакцинированных людей ни один человек из 350 не попал в стационар при повторном коронавирусе с Омикроном. Те, кто вакцинирован и тоже болел, тоже не попадали», — рассказал врач.

Он добавил, что это большая победа естественного иммунитета – он не способен защитить организм от повторного заражения, но может защитить от тяжелого течения.

Ранее Курсор сообщал, что в Pfizer заговорили о ежегодной вакцинации от коронавируса.

Кроме того, мы писали, что канадские ученые описали, как вирус Омикрона проникает в организм человека.

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