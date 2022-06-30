Комиссия Минздрава рекомендовала вакцины от COVID для самых маленьких детей Израиля

Согласно американским правилам, вакцина Pfizer-BioNTech, широко используемая в Израиле, разрешена для детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет.

Группа экспертов Министерства здравоохранения рекомендует вакцину от COVID для самых маленьких детей Израиля, а окончательное решение по этому вопросу должен принять генеральный директор Нахман Эш.

В заявлении Министерства здравоохранения говорится, что «все члены комиссии считают, что вакцина имеет высокий профиль безопасности».

Решение поддержать вакцину было единогласным.

Теперь рекомендация будет рассмотрена Эшем, который примет окончательное решение по этому вопросу.

Ранее в этом месяце органы здравоохранения США разрешили вакцины COVID-19 от Pfizer и Moderna для детей в возрасте пяти лет и младше.

Ранее Курсор писал, что в Израиле вводят новую COVID-политику для возвращающихся в страну граждан. Новая политика вводится на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле.

В Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19. Комитет Кнессета по здравоохранению утвердил правила, признающие самостоятельные тесты на антиген и ПЦР, проводимые не выходя из дома или в специальных центрах тестирования на COVID-19.

Кроме этого, израильтян предупредили о начале шестой волны заболеваемостью коронавирусом: число тяжелых случаев растет. Министерство здравоохранения продолжает рекомендовать носить маски для лица в помещении, особенно в людных местах. Однако масочный режим пока не является обязательным.