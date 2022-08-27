Коварство Омикрона: многие не знали, что инфицированы коронавирусом

Исследования подтвердили опасения врачей, что высокая степень распространения Омикрона вызвана бессимптомным течением болезни и тем, что большинство людей даже не знали о своей болезни.

Часть людей, переболевших коронавирусом, не подозревали о наличии у себя инфекции, соответственно не соблюдали самоизоляцию и переносили инфекцию.

Согласно проведенному исследованию, опубликованному health.24tv, многие люди даже не представляли, что болели или являлись носителями варианта Омикрон SARS-CoV-2.

Это связано с бессимптомным течением коронавируса. Ранее уже были получены данные, что от 25 до 80% инфицированных штаммом SARS-CoV-2 COVID-19 не испытывали никаких симптомов. Именно эта разновидность коронавируса по сравнению с другими штаммами отмечается протеканием болезни с легкими симптомами, такими как кашель, усталость, головную боль, насморк и боль в горле.

Автор исследования Сэнди Ю. Джоунг пояснила: «Результаты нашего доказывают, что передача и распространение вируса проходит быстрее из-за недиагностированных случаев протекания болезни».

Кроме того, к этому привел также низкий уровень осведомленности о характере болезни, отметила она.

В рамках выявления последствий и осложнений после коронавируса и вакцинирования ученые проанализировали образцы крови у медиков за двухлетний период. Среди медработников выявлено 210 переболевших из 2 479, сдававших кровь после начала всплеска Омикрона.

Опросы и интервью о состоянии здоровья участников исследования показали, что только 44% с положительными антителами к SARS-CoV-2 знали о заражении вирусом, а подавляющее большинство, 56%, не знали, что переболели коронавирусом. Из этих 56% только 10% замечали у себя какие-то симптомы, но не связывали их с COVID.

Ранее «Курсор» писал, что найден препарат, снижающий риск смерти от COVID-19 на 81% — исследование Клалит.

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