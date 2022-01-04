Лидер ХАМАСа заразился коронавирусом

Халед Машаль, лидер ХАМАСа за рубежом, дал положительный результат на COVID-19 с легкими симптомами.

Об этом пишет JPost.

Машаль — палестинский политик, председатель политбюро палестинской партии Исламского движения сопротивления, признанного в ряде стран террористической.

Известно, что Машаль стал одним из лидеров движения ХАМАС после убийства израильскими спецслужбами Абделя Азиза Рантиси в 2004 году.

Курсор ранее писал, что ХАМАС угрожает начать похищать людей, если Израиль не согласится на обмен пленными. «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама удерживают четырех пленных в секторе Газа, и, если мы не придем к соглашению с Израилем, ХАМАС и батальоны аль-Кассама «заставят их» сделать это, похитив еще больше жертв, — сказал Хания.

Кроме того, Беннет прокомментировал ракетный обстрел по позициям ХАМАСа. Премьер-министр Беннет в воскресенье открыл заседание кабинета министров обсуждением атак ЦАХАЛа на цели ХАМАСа в секторе Газа в ночь на субботу, в отместку за две ракеты, выпущенные рано утром в субботу в сторону центральной части Израиля.

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