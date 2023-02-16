Медики назвали напитки, которые нельзя употреблять переболевшим коронавирусом

Единственный напиток, который рекомендуют врачи принимать после заболевания коронавирусом — зеленый чай. Он поможет укрепить стенки сосудов.

Об этом пишет «u-news.com«.

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Бабаликашвили утверждает, что переболевшим коронавирусом стоит отказаться от крепкого черного чая и кофе, поскольку после их употребления возможна одышка, учащается сердцебиение и дышать станет труднее. Это может привести к заболеванию тахикардией.

«Поэтому, независимо от сложности и тяжести заболевания, после наводнения на какой-то период — на 2-3 месяца — желательно вообще воздержаться от кофе и крепкого чая», — порекомендовала специалист.

По ее словам, вводить эти напитки в рацион снова следует с большой осторожностью – по 1-2 чашки в день, и то некрепкой концентрации. А вот в употреблении зеленого чая после CoViD-19 можно себе не отказывать – он содержит вещества, прекрасно влияющие на тонус сосудов.

Какие напитки еще можно пить?

Как известно, после заболевания коронавирусом у пациентов наблюдается ослабление иммунитета. Чтобы его повысить, врачи рекомендуют пить напитки, содержащие витамины.

Чай из шиповника. Шиповник легко найти в аптеке или в магазине. Это доступный продукт, который поможет укрепить организм в самое холодное время года. Маленькие красные ягоды содержит большое количество флавоноидов, дубильных веществ. В них в десять раз больше аскорбиновой кислоты, чем в черной смородине, и в пятьдесят раз больше, чем в лимоне.

Чай из облепихи. Облепиха — особенно ценная ягода. В 100 г продукта содержится суточная норма витаминов, которые нужны человеку для эффективной жизни. Помогает повысить иммунитет, обладает лечебными свойствами. Специалисты рекомендуют применять облепиху как средство от простуды, кашля, бронхита. При заболеваниях дыхательных путей чай, морс, компот из облепихи помогают быстрее выздороветь. Напитки снижают давление, улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Морс из клюквы. Ягода помогает очистить почки, погасить воспалительный процесс. Способствует улучшению обмена веществ. Содержит большое количество витаминов, антиоксидантов, поэтому улучшает состояние кожи, ногтей и волос. Помогает нервной системе работать лучше.

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