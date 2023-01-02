Медики назвали новый симптом коронавируса: проявляется первым на ранней стадии

Миалгия (боль в мышцах) стала главным симптомом Covid. Он может появиться на ранней стадии.

Коронавирус опять изменил симптомы и теперь гражданам стоит обращать внимание на другие признаки заражения. В частности, по словам врачей, теперь боли в плечах и ногах может быть первым признаком заражения Covid.

Об этом свидетельствует статистика британского приложения Zoe Covid Study.

По словам экспертов, «Омикрон» BA.5 по-прежнему остается доминирующим вариантом, вызывающим рост случаев заболевания в мире.

Еще в 2021 году, когда появился «Омикрон», вариант закрепился как штамм, характеризующийся симптомами, отличными от трех традиционных — например, кашлем, лихорадкой и потерей обоняния. Одним из часто встречающихся симптомов в то время была миалгия, на которую обратила внимание южноафриканский доктор Анжелика Кутзи. Год спустя миалгия снова стала главным симптомом Covid, согласно последним отчетам приложения Zoe Covid Study, которое отслеживает ключевые симптомы Covid с помощью отчетов пациентов.

Миалгия, или мышечная боль, описывает острую или кратковременную боль в мышцах, которая может ощущаться так, как если бы вы тренировались накануне.

Доктор Кутзи говорит, что такой симптом чаще встречается у непривитых пациентов. Но вакцинированные пациенты также могут его испытывать.

Ранее Курсор писал, что эксперты предупреждают о новом симптоме COVID-19, на который не обращают внимания. Возникает новый доминирующий симптом, и большинство людей ошибочно принимают его за обычную простуду.

Также ученые раскрыли механизм проникновения SARS-CoV-2 в кровеносные сосуды. Коронавирус заражает клетки респираторного эпителия, а затем распространяется в другие органы через кровеносные сосуды.