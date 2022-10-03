Ученые раскрыли механизм проникновения SARS-CoV-2 в кровеносные сосуды

Коронавирус заражает клетки респираторного эпителия, а затем распространяется в другие органы через кровеносные сосуды.

Исследовательская группа под руководством младшего доцента CiRA Кадзуо Такаяма и доцента Йошиаки Окада из Университета Осаки обнаружила, что SARS-CoV-2 разрушает сосудистый эндотелиальный барьер, подавляя экспрессию клаудина-5 (CLDN5), который проникает в кровеносные сосуды.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

Коронавирус заражает клетки респираторного эпителия, а затем распространяется в другие органы через кровеносные сосуды. При этом SARS-CoV-2 пересекает стенки сосудов (барьер эндотелиальных клеток сосудов) из органов дыхания и попадает в сосуды. Однако механизм был неизвестен. Исследовательская группа создала дыхательные пути на чипе, который имитирует органы дыхания, состоящие из эпителиальных клеток дыхательных путей и эндотелиальных клеток сосудов. Используя устройство, они обнаружили, что SARS-CoV-2 разрушает сосудистый эндотелиальный барьер, подавляя экспрессию CLDN5, белка, участвующего в адгезивных соединениях между сосудистыми эндотелиальными клетками, и впоследствии ослабляя сосудистые эндотелиальные соединения.

Исследователи подтвердили, что уровни экспрессии гена и белка CLDN5 были снижены в легких пациента с COVID-19. Они также продемонстрировали, что увеличение экспрессии CLDN5 в эндотелиальных клетках сосудов за счет переноса генов или низкомолекулярных препаратов (флувастатин) подавляет вызванное SARS-CoV-2 нарушение сосудистого эндотелиального барьера.

Эти результаты показывают, что подавление экспрессии CLDN5 является важным механизмом индуцированного SARS-CoV-2 нарушения эндотелиального барьера сосудов, что увеличивает тяжесть течения COVID-19. Полученные данные также указывают на то, что активация экспрессии CLDN5 — это новая терапевтическая стратегя против COVID-19.

Ожидается, что технология airway-on-a-chip, которую можно использовать для воспроизведения респираторной патологии COVID-19 и поиска терапевтических средств, станет отличным инструментом для выяснения патогенеза тяжелых инфекций дыхательных путей, в том числе COVID-19. и разработка терапевтических препаратов в будущем.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

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