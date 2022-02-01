Минздрав рекомендует использовать Green Pass только для вечеринок

В Минздраве считают, что текущие правила использования Green Pass являются неактуальными из-за распространения штамма Омикрон и его способности заражать привитых граждан.

Министерство здравоохранения рекомендует кабинету министров изменить правила выдачи Green Pass, чтобы справки о вакцинации, выздоровлении или недавнем отрицательном тесте требовались только для торжественных мероприятий (свадеб и т.д.) и танцевальных клубов.

Об этом пишет Times of Israel.

Также рекомендуется, чтобы пропуск действовал в течение четырех месяцев после вакцинации или выздоровления от COVID, и бессрочно для тех, кто получил три прививки или более.

Официальные лица заявили, что считают нынешнюю систему пропусков неактуальной в связи с широким распространением варианта Омикрон, а также тем, что он с высокой частотой заражает привитых людей.

Курсор ранее писал, что израильский противовирусный препарат от COVID-19 показывает впечатляющие результаты. В борьбе с COVID-19 новые противовирусные препараты, которые можно принимать перорально в виде таблеток, такие как Paxlovid от Pfizer или Molnipiravir от Merck, могут превратить смертельную пандемию в управляемое заболевание.

Кроме того, кабинет министров Израиля по коронавирусу рассмотрит вопрос об отмене Green Pass. Кабинет министров Израиля по коронавирусу соберется во вторник, чтобы обсудить планы по отмене некоторых ограничений на общественную деятельность, включая возможное прекращение действия системы «Green Pass».

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