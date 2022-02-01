Кабинет министров Израиля по коронавирусу рассмотрит вопрос об отмене Green Pass

Некоторые фракции коалиции поддерживают полную отмену системы Green Pass, в то время как другие выступают против такого шага, предпочитая сохранить систему.

Кабинет министров Израиля по коронавирусу соберется во вторник, чтобы обсудить планы по отмене некоторых ограничений на общественную деятельность, включая возможное прекращение действия системы «Green Pass».

Об этом пишет Arutz Sheva.

Заседание во вторник станет первым заседанием Кабинета по коронавирусу за последние три недели и состоится после появления признаков того, что текущая волна Омикрон достигла своего пика и начала спадать.

Ожидается, что обсуждение будет сосредоточено вокруг будущего системы Green Pass, которая ограничивала вход в определенные места для вакцинированных или недавно выздоровевших.

Ранее редакция нашего портала писала, что власти приняли важное решение по поводу «зеленого паспорта» в Израиле.

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